Агасси и Медведев трогательно пообщались о войне в Украине
Легенды тенниса вспомнили финал 1999 года и поговорили о войне в Украине
около 5 часов назад
Во время Rolan Garros-2025 в студии TNT состоялась тёплая встреча бывших соперников Андре Агасси и Андрея Медведева. Об этом сообщил портал TheTennisLetter.
Медведев:
«Если можно сказать, что ты рад проиграть кому-то, то я рад был проиграть Андре».
Агасси:
«Мне очень жаль из-за того, что переживает твоя страна. Моя любовь и уважение».
Медведев поблагодарил, отметив, что в Украине есть более сильные бойцы, чем он, но подчеркнул единство страны:
«Вся страна объединена ради победы, ради выживания. Надеюсь, нам удастся спасти Украину».
Агасси похвалил преданность Медведева:
«Такие дела требуют бойцов, как ты».
Напомним, ранее Карлос Алькарас стал первым финалистом Roland Garros.