Агасси и Медведев трогательно пообщались о войне в Украине

Олег Гончар

Во время Rolan Garros-2025 в студии TNT состоялась тёплая встреча бывших соперников Андре Агасси и Андрея Медведева. Об этом сообщил портал TheTennisLetter.

Медведев:

«Если можно сказать, что ты рад проиграть кому-то, то я рад был проиграть Андре».

Агасси:

«Мне очень жаль из-за того, что переживает твоя страна. Моя любовь и уважение».

Медведев поблагодарил, отметив, что в Украине есть более сильные бойцы, чем он, но подчеркнул единство страны:

«Вся страна объединена ради победы, ради выживания. Надеюсь, нам удастся спасти Украину».

Агасси похвалил преданность Медведева:

«Такие дела требуют бойцов, как ты».

Напомним, ранее Карлос Алькарас стал первым финалистом Roland Garros.