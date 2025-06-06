Алькарас: «Побеждать после снятия соперника — не самое приятное чувство»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) во флеш-интервью на корте прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата Франции-2025.

В полуфинальном матче он одержал победу, после того как итальянец Лоренцо Музетти (8 ATP) отказался продолжать игру в начале четвертого сета.

Выигрывать после снятия соперника — не самое приятное чувство. Лоренцо провел невероятный грунтовый сезон. Он — один из немногих за последние 30 лет, кому удалось дойти как минимум до полуфинала на всех основных турнирах на грунте.

Испанец также выразил поддержку сопернику.

Желаю ему как можно скорее восстановиться. Надеюсь, мы еще не раз увидим его на корте в отличной форме. Первые два сета были очень напряженными — Лоренцо играл фантастически.

После победы во втором сете я почувствовал облегчение. Понимал, что нужно сохранять агрессивность, не давать ему навязать свой темп. Впоследствии я начал лучше видеть игру на корте и контролировать ситуацию.