Алькарас: «Поставил цель закончить год первой ракеткой в мире»

Испанец лидирует в рейтинге

Фото: Marca

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас назвал Tennis Majors свою цель на остаток сезона.

«Я не чувствую давления. Я просто поставил цель закончить год в качестве номера один. Конечно, это действительно тяжело. За мной стоят отличные игроки, и у них тоже есть шансы. Я просто пытаюсь показать все возможное на каждом турнире, чтобы продолжать идти наверх. В этом весь я. Просто наслаждайтесь игрой в теннис».

Он сыграет на «Мастерсе» в Париже, а потом на Итоговом турнире.

Алькарас стал первым после US Open, который он выиграл.