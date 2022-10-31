Крутых сохранил свои позиции в обновленном рейтинге АТР. Алькарас – на вершине
Алькарас: «Поставил цель закончить год первой ракеткой в мире»
Испанец лидирует в рейтинге
Фото: Marca
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас назвал Tennis Majors свою цель на остаток сезона.
«Я не чувствую давления. Я просто поставил цель закончить год в качестве номера один. Конечно, это действительно тяжело. За мной стоят отличные игроки, и у них тоже есть шансы.
Я просто пытаюсь показать все возможное на каждом турнире, чтобы продолжать идти наверх. В этом весь я. Просто наслаждайтесь игрой в теннис».
Он сыграет на «Мастерсе» в Париже, а потом на Итоговом турнире.
Алькарас стал первым после US Open, который он выиграл.
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