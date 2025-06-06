Алькарас стал первым финалистом Roland Garros

Карлос в одной победе от защиты титула

около 7 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале Roland Garros победил Лоренцо Музетти (ATP, 8) 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0 (снятие).

Итальянец взял медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром в третьем сете. После неудачного начала четвертой партии Музетти решил не продолжать игру.

Отметим, что Алькарас является действующим чемпионом RG. В прошлом году в финале испанец победил в пяти сетах Александра Зверева.
 

Ранее определились финалистки RolandGarros.

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Roland Garros, где попробует защитить титул. Его соперник Музетти снялся из-за травмы

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