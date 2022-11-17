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Алькарас: «Войти в историю тенниса вместе со многими легендами – для меня это потрясающее чувство»

Недавно молодой испанец установил еще один рекорд
Теннис ATP
17 ноября 11:40
Алькарас: «Войти в историю тенниса вместе со многими легендами – для меня это потрясающее чувство»
Фото: ATP

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас получил награду первой ракетки мира по итогам сезона. Чемпион US Open-2022 стал самым молодым обладателем трофея в истории.

Слова Алькараса после награждения:

«Что ж, для очень многое значит получить этот трофей и войти в историю тенниса вместе со многими легендами – для меня это потрясающее чувство.

Конечно я немного разочарован, что не могу играть здесь на АТР Finals - я бы очень этого хотел. К сожалению в теннисной жизни такие вещи случаются. Но в то же время я счастлив, что могу поднять этот удивительный трофей над головой. Это потрясающее достижение, которое показывает, что вся тяжелая работа окупается.

Мое восстановление после травмы идет очень хорошо, очень быстро. Я полностью сосредоточен на том, чтобы восстановиться как можно скорее. Но я могу сказать, что за неделю мы сильно улучшили ситуацию и я считаю, что в начале сезона я буду готов на 100%.

Сейчас у меня есть несколько выходных, немного времени чтобы перезагрузиться и отдохнуть. После этого я сфокусируюсь на предсезонке и на совершенствовании. На том, чтобы начать Australian Open как можно лучше. Я собираюсь полететь в Австралию в первых числах января и пока не планирую играть турниры до старта на мэйджоре».


Напомним, Алькарас пропускает Итоговый турнир-2022 из-за травмы живота.

 

Источник: БТУ Сергей Остапенко
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Карлос Алькарас

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