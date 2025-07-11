Алькарас: «Я не думаю о сериях побед или трофеях»
Испанец признался, что наслаждается игрой и с нетерпением ждет соперника в финале
31 минуту назад
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) прокомментировал свою победу в полуфинале Wimbledon-2025, где он в четырех сетах одолел американца Тейлора Фрица (5 ATP) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Несмотря на возможность выиграть третий Wimbledon подряд, Алькарас признался, что не зацикливается на результатах.
Я не думаю о сериях побед или трофеях. Это моя мечта — играть на таких турнирах, поэтому я просто пытаюсь приносить на корт радость.
В финале Алькарас будет бороться за свой третий титул Wimbledon подряд. Его соперником станет победитель полуфинального поединка между Янником Синнером (Италия) и Новаком Джоковичем (Сербия).
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