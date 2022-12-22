Сачко впервые в сезоне вышел в полуфинал турнира ATP
Бывшая пятая ракетка мира стал тренером украинского теннисиста
Сачко готовится к новому сезону под руководством Новака
Фото: btu.org.ua
Вторая ракетка Украины Виталий Сачко сообщил о начале сотрудничества с экс-пятым номером рейтинга ATP Иржи Новаком:
Я сейчас тренируюсь под руководством Иржи Новака. Он работает тренером в клубе, где я тренируюсь в Чехии и в один из дней мы с отцом решили обсудить с руководством клуба возможность нашего сотрудничества с ним. В клубе нам пошли навстречу и мы договорились об условиях совместной работы.
У нас есть договоренность, что он будет по возможности ездить со мной на турниры, и уже в конце сезона он должен был быть со мной, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам у него не сложилось. Надеюсь в ближайшее время все устроится и на какие-то турниры он уже со мной поедет.
Напомним, что лучшим результатом Сачко в сезоне был полуфинал Challenger.
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