Бывшая пятая ракетка мира стал тренером украинского теннисиста

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Вторая ракетка Украины Виталий Сачко сообщил о начале сотрудничества с экс-пятым номером рейтинга ATP Иржи Новаком:



У нас есть договоренность, что он будет по возможности ездить со мной на турниры, и уже в конце сезона он должен был быть со мной, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам у него не сложилось. Надеюсь в ближайшее время все устроится и на какие-то турниры он уже со мной поедет.