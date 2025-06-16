Белинский уступил в финале турнира в Боснии и Герцеговине
Украинец проиграл Андрею Недичу в двух сетах
около 1 часа назад
21-летний украинский теннисист Вячеслав Белинский (514 ATP) уступил в финале грунтового турнира серии ITF M25 в городе Киселяк (Босния и Герцеговина).
В решающем матче Белинский проиграл хозяину кортов Андрею Недичу (442 ATP) – 4:6, 2:6.
Украинец сумел сделать четыре брейка, однако проиграл семь геймов на собственной подаче и допустил одну двойную ошибку.
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