Олег Гончар

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар объявила о завершении профессиональной карьеры после турнира WTA 1000 в Монреале, который пройдет с 27 июля по 7 августа.

31-летняя канадка сообщила о своем решении в Instagram.

«Ты поймешь, когда придет время. Для меня это сейчас. Закончить там, где все началось: Монреаль». Ежени Бушар

Бушар, которая в 2014 году выиграла свой единственный титул WTA в Нюрнберге и дошла до финала Wimbledon, достигла пика карьеры в 20 лет, войдя в топ-5 рейтинга WTA. Однако травмы и нестабильность помешали ей вернуться на прежний уровень.

В 2025 году Бушар сыграла лишь пять турниров, в последний раз уступив в квалификации US Open. Монреаль — родной город теннисистки, и завершение карьеры там станет символичным.

Напомним, ранее Дарья Снигур одержала комфортную победу на старте турнира в Испании.

Еще одна украинка стала победительницей турнира в Нидерландах.