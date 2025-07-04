Михаил Цирюк

В субботу, 5 июля, третья ракетка Украины Даяна Ястремская проведет матч третьего круга Уимблдона-2025 против испанки Джессики Бузас Манейро. Для такой стадии турнира соперница не слишком статусная.

В рейтинге WTA Манейро занимает лишь 62 ступеньку, так что в целом можем утверждать, что с соперницей Даяне повезло, особенно учитывая тот факт, что сеяная Свитолина в третьем круге играла против Элизе Мертенс (WTA 23). Но достаточно ли уверенный теннис демонстрирует сама Даяна для того, чтобы не сомневаться в победе хотя бы над такой оппоненткой?

Захарова заставила понервничать

Если после первого круга и сенсационной победы над Коко Гофф (7:6; 6:1) Ястремская и украинские болельщики имели основания для определенной эйфории, то второй матч против относительно скромной россиянки Анастасии Захаровой заставил всех нас снова опуститься на землю.

Украинка прошла дальше, однако, как говорится, очень на тоненького. Результат матча вполне мог быть иным, а ожидаемого преимущества над соперницей Даяна, в течение большей части противостояния, совсем не имела. Хорошо, что из трех равных сетов два завершились в пользу украинки, но играть в такую лотерею в матчах с игроками ниже по статусу в дальнейшем все же не хотелось бы.

При этом Захарова, чтобы сделать эту игру равной и нервной, не делала ничего особенного: она просто свела любой риск к минимуму и дала Даяне возможность ошибаться. Присущая Даяне нетерпеливость уже не раз играла с ней злую шутку. Ну не любит она розыгрыши, которые нельзя закончить одним-двумя ударами, и из-за этого часто страдает.

Однако для того, чтобы стабильно доходить далеко на больших турнирах, терпеть таки придется научиться, потому что без этого просто никак. Так или иначе, главное, что в этот раз все закончилось хорошо. Теперь нужно сделать выводы и двигаться вперед, ведь шансы продолжить свой путь на Уимблдоне-2025 у Ястремской очень неплохие.

Относительно скромная соперница для третьего круга

Называть Джессику Бузас Манейро слабой теннисисткой точно не стоит, однако, опять же, в третьем круге обычно приходится играть против теннисисток с более грозными именами. Таким грозным соперником для Даяны могла бы стать 28 ракетка мира София Кенин, однако испанка довольно неожиданно выбила ее, победив в двух сетах (6:1; 7:6).

В целом Бузас Манейро на протяжении своей карьеры звезд с неба никогда не хватала. Это крепкий середняк, что никогда не поднимался в топ-50 мирового рейтинга. Титулов WTA не имеет, а на турнирах Большого шлема никогда не заходила дальше третьего круга. Все крупнейшие успехи на турнирах случились с испанкой в этом и предыдущем сезонах.

Собственно, победив Кенин она второй раз подряд, и в целом в карьере, вышла в третий круг Уимблдона, и теперь у нее есть шанс установить свое наибольшее достижение на этом турнире.

До старта Уимблдона Джессика сыграла лишь один матч на траве, уступив в первом матче квалификации турнира в Истборне. На старте турнира она прошла немецкую квалификантку Эллу Зайдель на отказе, а далее была уже упомянутая встреча с Софией Кенин. Словом, пока что испанке еще ни разу не было по-настоящему тяжело, и если Даяна создаст на нее давление, соперница вполне может его не выдержать. По крайней мере, все мы будем на это надеяться.

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