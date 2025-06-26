Действующая чемпионка Уимблдона из-за травмы снялась с четвертьфинала турнира в Истборне
Чешка могла стать потенциальной соперницей Ястремской
около 2 часов назад
Барбора Крейчикова / Фото - Yahoo
Чемпионка Wimbledon-2024 чешка Барбора Крейчикова (WTA, 17) снялась с матча 1/4 финала турнира WTA-250 в Истборне (Великобритания) из-за травмы. Об этом в X сообщил журналист Сэм Мортон.
Крейчикова должна была сыграть с представительницей Франции Варварой Грачевой. В полуфинале турнира Грачева сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины).
«Очень жаль, что мне сегодня пришлось сняться с четвертьфинала в Истборне из-за боли в правом бедре. Я действительно наслаждалась временем, проведенным здесь, и мне очень понравилось снова выйти на траву».
Напомним, Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Истборне.