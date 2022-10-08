Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»

Удар по символу оккупации Крымского полуострова
Теннис ATP
08 октября 09:46
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
Фото: btu.org.ua

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Twitter отреагировал на новость о взрыве на керчинском мосту:

Доброе утро. Крым – это Украина.

Напомним, что Долгополов отправился на фронт.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Долгополов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Российские террористы». Долгополов отреагировал на удар по по жилому дому в Запорожье
«Российские террористы». Долгополов отреагировал на удар по по жилому дому в Запорожье
Теннис
06 октября 08:59
«Оставаться в стороне больше не могу». Долгополов отправился на фронт
«Оставаться в стороне больше не могу». Долгополов отправился на фронт
Теннис ATP
05 октября 13:59
Долгополов – о мобилизации в россии: «Немотивированные алкоголики с нулевым опытом. Это не Вторая Мировая война, где можно победить количеством»
Долгополов – о мобилизации в россии: «Немотивированные алкоголики с нулевым опытом. Это не Вторая Мировая война, где можно победить количеством»
Теннис ATP
04 октября 14:51
Долгополов: «Молчавшие 7 месяцев и клеившие буквы Z крысы – могилизация и плата по счетам»
Долгополов: «Молчавшие 7 месяцев и клеившие буквы Z крысы – могилизация и плата по счетам»
Теннис ATP
27 сентября 08:00
«Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло». Долгополов отреагировал на мобилизацию в рф
«Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло». Долгополов отреагировал на мобилизацию в рф
Теннис
21 сентября 16:47
«Эти животные должны гореть в аду!» Долгополов о найденных массовых захоронениях после деоккупации Изюма
«Эти животные должны гореть в аду!» Долгополов о найденных массовых захоронениях после деоккупации Изюма
Теннис ATP
16 сентября 18:20

Новости: Теннис

Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
WTA
09 октября 19:36
«Я не хотела думать о теннисе». Андрееску – о завершении карьеры
«Я не хотела думать о теннисе». Андрееску – о завершении карьеры
WTA
09 октября 18:05
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
ATP
09 октября 15:20
Костюк показала красоту украинской природы
Костюк показала красоту украинской природы
WTA
09 октября 08:57
Швентек в полуфинале турнира в Чехии выбила рашистку александрову
Швентек в полуфинале турнира в Чехии выбила рашистку александрову
WTA
08 октября 21:34
Цуренко и Байндль завершили выступления на турнире в Румынии
Цуренко и Байндль завершили выступления на турнире в Румынии
WTA
08 октября 19:34
Надаль впервые стал отцом
Надаль впервые стал отцом
ATP
08 октября 18:47
Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
ATP
08 октября 18:27
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
ATP
08 октября 09:46
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости