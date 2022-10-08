«Российские террористы». Долгополов отреагировал на удар по по жилому дому в Запорожье
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
Удар по символу оккупации Крымского полуострова
Фото: btu.org.ua
Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Twitter отреагировал на новость о взрыве на керчинском мосту:
Доброе утро. Крым – это Украина.
Good morning. Crimea is Ukraine https://t.co/52rX3lImzp— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 8, 2022
Напомним, что Долгополов отправился на фронт.
Комментарии 0