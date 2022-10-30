Джокович подтвердил свое участие на Итоговом турнире АТР
Джокович – о мотивации: «Вы должны пойти на многие жертвы и быть полностью преданным своему виду спорта»
Также серба мотивирует восьмилетний сын Стефан
Новак Джокович / Фото: TwitterЛегендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 7) рассказал, откуда берет мотивацию после всех своих побед. Цитирует серба RMC Sport.
Что меня мотивирует работать и прикладывать усилия после стольких достижений? Это отличный вопрос. Вы должны пойти на многие жертвы и быть полностью преданным своему виду спорта, чтобы поддерживать высокий уровень.
Жизнь теннисиста нелегка, потому что вы все время в самолете, в отелях, редко когда дома. С детьми это еще сложнее. Как и у всех остальных, бывают дни, когда я не чувствую мотивации держать ракетку в руках и прикладывать максимум усилий.
Но теперь я ищу вдохновение каждый день, чтобы улучшить свою игру, это то, что все еще заставляет меня играть на профессиональном уровне. У меня есть амбиции выигрывать самые большие титулы и оставить след в истории нашего спорта.
Мой сын Стефан, которому восемь лет, играет в теннис каждый день. Он очень интересуется теннисом, просит меня каждый день играть с ним. Это новая мотивация, которая подталкивает меня и которой у меня раньше не было.
Джокович собирается взять участие в Australian Open.
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