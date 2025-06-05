Джокович обыграл Зверева и вышел в полуфинал Roland Garros-2025

Владимир Кириченко

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 победил в четвертьфинальном матче Roland Garros-2025 над немецким теннисистом Александром Зверевым (ATP, 3).

Матч длился 3 часа 20 минут. За время матча Джокович выполнил шесть подач навылет, не совершив при этом ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Зверев сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале Roland Garros-2025 Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Ранее стали известны полуфинальные пары женского Roland Garros-2025.