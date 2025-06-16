Олег Гончар

Сербский теннисист Новак Джокович с женой Еленой рассматривает переезд в Грецию.

По данным Neos Cosmos, 13 июня они встретились с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах, чтобы обсудить детали переезда.

Джокович ищет дом в северных пригородах Афин, выбирая район в зависимости от англоязычной школы для детей — Стефана и Тары. Новак планирует использовать Афины как базу между турнирами.

Переезд состоится по программе «Золотая виза», предоставляющей вид на жительство за инвестиции от 500 тысяч евро. Журналист Хосе Морон отмечает, что причиной может быть несогласие Джоковича с системой образования в Сербии. Встреча с Мицотакисом в ресторане Колонаки также касалась возможной теннисной академии. Греческие СМИ называют это большим достижением для страны.