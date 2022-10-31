Джокович рассказал о двух финалах, повлиявших на его карьеру

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Лейпциг». Онлайн трансляция
02 ноября 19:45
Сербский теннисист Новак Джокович вспомнил RMC Sport о двух финалах, которые сильно повлияли на его карьеру.
«Какой финал произвел на меня наибольшее впечатление в карьере? Физически — финал с Рафаэлем Надалем в 2012 году на Australian Open, ментально — с Федерером на Уимблдоне в 2019 году. Два очень особенных финала, но по разным причинам. Особенно тот матч с Роджером на Уимблдоне, с этими двумя матчболами на его подаче, которые я спас. Было 40:15. Мне нужна была удача.
Я не думаю, что лучший в истории. Оставлю это на обсуждение. Но мне нравится, что я вошел в историю».
Он сыграет на Итоговом турнире ATP.
Ранее Новак заявил, что пока не думает о завершении карьеры.
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