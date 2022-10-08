Джокович: «Я хочу выигрывать везде, где бы я ни был. Я не проиграл ни одного сета за всю неделю»
Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
В решающем матче легендарный серб встретится с Циципасом
Новак Джокович / Фото - atptour.comРашистский теннисист Даниил Медведев (АТР, 4) не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) против легендарного серба Новака Джоковича (АТР,7).
Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича – 7:6 (8:6).
Сразу после тай-брейка россиянин подошел к Джоковичу и сказал ему, что не будет продолжать матч. Когда россиянин покинул корт, серб в интервью на корте сказал, что Медведев сказал ему, что повредил отводящую мышцу ноги.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000.
За титул в Астане Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Накануне Новак выиграл турнир ATP 250 в Тель-Авиве (Израиль).
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