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Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю»
Сербский теннисист назвал любимого футболиста
Новак Джокович / Фото: ATPЛегендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 5) заявил, что восхищается нападающим сборной Аргентины и французского клуба ПСЖ Лионелем Месси. Слова приводит Tennis.com.
Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно же, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, большая часть людей в этом мире впечатлена его достижениями и тем, что ему удалось сделать.
Он всегда был скромным парнем, которого не портил его успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на кумира снизу вверх. Они хотят быть похожими на него.
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