Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:40
Телемагазин
17:35
Гандбол. Бундеслига. Фленсбург-Хандевитт - Киль

Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю»

Сербский теннисист назвал любимого футболиста
Теннис ATP
23 декабря 07:09
Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю»
Новак Джокович / Фото: ATP
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 5) заявил, что восхищается нападающим сборной Аргентины и французского клуба ПСЖ Лионелем Месси. Слова приводит Tennis.com.

Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно же, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, большая часть людей в этом мире впечатлена его достижениями и тем, что ему удалось сделать.

Он всегда был скромным парнем, которого не портил его успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на кумира снизу вверх. Они хотят быть похожими на него.


Сборную Аргентины пришлось эвакуировать вертолетами с празднования победы на ЧМ-2022.
Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Новак Джокович Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Теннис ATP
12:15
Бывший тренер «Реала»: «Месси всегда вел свои команды вперед»
Бывший тренер «Реала»: «Месси всегда вел свои команды вперед»
Футбол Лига 1 (Франция)
23 декабря 21:28
Альварес – о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать свою страну»
Альварес – о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать свою страну»
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 07:57
Форвард Нидерландов: «Месси был зол на меня, зато он теперь знает мое имя»
Форвард Нидерландов: «Месси был зол на меня, зато он теперь знает мое имя»
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 23:57
Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»
Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 12:30
1
Экс-защитник МЮ: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду далек от его уровня»
Экс-защитник МЮ: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду далек от его уровня»
Футбол В мире
22 декабря 12:05

Новости: Теннис

Людмила Киченок: «В паре я продолжу играть в месте с Остапенко»
Людмила Киченок: «В паре я продолжу играть в месте с Остапенко»
WTA
15:37
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
ATP
12:15
Киргиос: «Я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема»
Киргиос: «Я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема»
ATP
12:10
Крутых: «Задачу на этот год я выполнил – попал на Australian Open-2023»
Крутых: «Задачу на этот год я выполнил – попал на Australian Open-2023»
ATP
23 декабря 14:34
Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку 2022 года
Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку 2022 года
WTA
23 декабря 07:39
Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю»
Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю»
ATP
23 декабря 07:09
Свитолина и Монфис вернулись к совместным тренировкам. Фото
Свитолина и Монфис вернулись к совместным тренировкам. Фото
WTA
23 декабря 03:52
Бывшая пятая ракетка мира стал тренером украинского теннисиста
Бывшая пятая ракетка мира стал тренером украинского теннисиста
ATP
22 декабря 07:03
Свитолина: «Многие у меня спрашивают, неужели еще идет война в Украине?»
Свитолина: «Многие у меня спрашивают, неужели еще идет война в Украине?»
WTA
21 декабря 17:19
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости