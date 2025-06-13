Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров Grand Slam, поделился воспоминаниями о трансформации отношений с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. В подкасте Славена Билича он вспомнил, как в 2011 году, после прорыва на вершину мирового тенниса, почувствовал изменение в их отношении к себе.

Моё отношение к ним всегда оставалось неизменным — с уважением. Это их отношение ко мне изменилось. Я всегда смотрел на них как на тех, кто открыл мне путь, особенно на Федерера — он на шесть лет старше. Но в 2011 году я почувствовал холод и дистанцию с его стороны. Тогда подумал: «Хорошо, никаких проблем».

Когда с их стороны появилась инициатива к общению, я открылся. Сейчас они оба завершили карьеры, но с Надалем у нас всегда было немного больше взаимопонимания. Возможно, потому что мы одного возраста.