Экс-первая ракетка мира собирается вернуться в Тур в 2023 году

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер намекнула сайту WTA, что вернется в Тур в 2023-м году.

Не знаю, в какое время и к какому турниру я вернусь, потому что не хочу торопиться. Но когда решу вернуться, я хочу сделать это на 100% — снова быть в форме и чувствовать себя хорошо. Это мой план.

Лучший совет, который я получала, — не торопиться и наслаждаться моментом сейчас. И затем я сама почувствую, когда придет время вернуться. Лучше это сделать на один месяц позже, чем раньше».