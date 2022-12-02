Анжелик Кербер сыграла в теннис со звездным актером
Экс-первая ракетка мира собирается вернуться в Тур в 2023 году
Кербер пропустила конец сезона
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер намекнула сайту WTA, что вернется в Тур в 2023-м году.
«Мы видим, как многие мамы могут не только вернуться в большой спорт, но и выиграть крупные турниры. Я надеюсь, что стану одной из таковых и замотивирую других женщин возвращаться к их делу!
Не знаю, в какое время и к какому турниру я вернусь, потому что не хочу торопиться. Но когда решу вернуться, я хочу сделать это на 100% — снова быть в форме и чувствовать себя хорошо. Это мой план.
Лучший совет, который я получала, — не торопиться и наслаждаться моментом сейчас. И затем я сама почувствую, когда придет время вернуться. Лучше это сделать на один месяц позже, чем раньше».
Из-за беременности в августе она досрочно завершила сезон.
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