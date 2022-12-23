Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку 2022 года

Рейтинг возглавляет Наоми Осака

Наоми Осака / фото - Getty Images

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема»сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes,Осака возглавляет данный рейтинг уже третий год подряд. За 2022 год японская теннисистка заработала 51,1 млн долларов, из которых 50 млн получила по коммерческим контрактам, а 1,1 млн долларов – в виде призовых.На втором месте рейтинга расположилась теннисистка, которая в 2022 году заработала 41,3 млн долларов. Замкнула тройку лидеров американо-китайская фристайлистка. Ее доход составил 20,1 млн.