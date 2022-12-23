Наоми Осака снялась с Wimbledon
Forbes назвал самую высокооплачиваемую спортсменку 2022 года
Рейтинг возглавляет Наоми Осака
Наоми Осака / фото - Getty ImagesЧетырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes, сообщается на официальном сайте издания.
Осака возглавляет данный рейтинг уже третий год подряд. За 2022 год японская теннисистка заработала 51,1 млн долларов, из которых 50 млн получила по коммерческим контрактам, а 1,1 млн долларов – в виде призовых.
На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, которая в 2022 году заработала 41,3 млн долларов. Замкнула тройку лидеров американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу. Ее доход составил 20,1 млн.
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