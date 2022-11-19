Фриц – о матче с Джоковичем: «Для меня это шанс и я в предвкушении»
Американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира ATP против Новака Джоковича:
«Сильно ли я суеверен? Возможно, да, есть какие-то вещи, в которые я верю, но ничего сумасшедшего. Но если вы имеете в виду то, что я в этом году выиграл все турниры, на которых доходил до полуфинала, то я действительно об этом не знал до этого турнира. Поэтому я и дальше не планирую сильно об этом задумываться. А то, что именно в плане статистики поразило меня больше всего, это разница очков между проигрышем в полуфинале и победой на турнире. То есть, единственная причина, почему я так высоко в рейтинге, – это то, что каждый раз я побеждал в полуфинале, а затем выигрывал титул. Эти победы – это значительная часть моего общего успеха в этом сезоне.
На этом турнире самое важное для меня с точки зрения игры – это защищать свою подачу. Возможно, не нужно подавать как-то невероятно, но нужно четко отыграть по своим точкам. Этот корт помогает тебе. Кажется, что все подают просто фантастически. Следовательно, нужно быть внимательным, не делать такого, как в матче с Руудом, когда я буквально сам отдал ему первый гейм. Ты не можешь позволять себе делать такие вещи. Праавда ли, что я особенно хорошо читал подачу Оже-Альяссима? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение (улыбается).
По поводу полуфинального матча против Новака Джоковича я думаю, что это отличная возможность для меня. Я с нетерпением жду этой встречи. Очевидно, что он один из лучших, если не лучший игрок на этом турнире, раньше он здесь прекрасно выступал. Для меня это шанс и я в предвкушении».
Видеообзор победы Фрица над Феликсом Оже-Алльясимом.
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