Фриц – о матче с Джоковичем: «Для меня это шанс и я в предвкушении»

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Американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового турнира ATP против Новака Джоковича:

На этом турнире самое важное для меня с точки зрения игры – это защищать свою подачу. Возможно, не нужно подавать как-то невероятно, но нужно четко отыграть по своим точкам. Этот корт помогает тебе. Кажется, что все подают просто фантастически. Следовательно, нужно быть внимательным, не делать такого, как в матче с Руудом, когда я буквально сам отдал ему первый гейм. Ты не можешь позволять себе делать такие вещи. Праавда ли, что я особенно хорошо читал подачу Оже-Альяссима? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение (улыбается).

По поводу полуфинального матча против Новака Джоковича я думаю, что это отличная возможность для меня. Я с нетерпением жду этой встречи. Очевидно, что он один из лучших, если не лучший игрок на этом турнире, раньше он здесь прекрасно выступал. Для меня это шанс и я в предвкушении».