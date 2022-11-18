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Фритц обыграл Оже-Альясима и вышел в полуфинал Итогового турнира

Американец стал вторым в Зеленой группе
Теннис ATP
18 ноября 09:56
Фритц обыграл Оже-Альясима и вышел в полуфинал Итогового турнира
Фото: ATP

Тейлор Фритц (ATP, 9) вышел в полуфинал Итогового турнира, обыграв Феликса Оже-Альясима (ATP, 6) 7:6(4), 6:7(5), 6:2.

За почти 3 часа на корте американец совершил 5 эйсов, две «двойные» и 2 брейка. Канадец 9 раз подал навылет и допустил две ошибки при подаче. Теннисисты во второй раз встретились на корте – Тейлор пока не проигрывал.

Напомним, что первым из Зеленой группы в полуфинал ATP Finals вышел Каспер Рууд.

Олег Шумейко-младший
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Феликс Оже-Альяссим

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