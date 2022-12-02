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Гарсия совершила самой большой рывок в сезоне в топ-100 WTA. Она поднялась на 70 строчек

Завершила год француженка 6-й
Теннис WTA
02 декабря 19:27
Гарсия совершила самой большой рывок в сезоне в топ-100 WTA. Она поднялась на 70 строчек

Французская теннисистка Каролин Гарсия совершила самый большой прорыв сезона-2022.

Портал OptaAce поделился интересной статистикой. Гарсия начинала год 74-й, а завершила ее четвертой ракеткой мира (70 строчек).

В топ-5 также входят Беатрис Хаддад Майя (с 83-го – на 15-е место), Мэдисон Киз (56 – 11), Вероника Кудерметова (31 – 9) и Дарья Касаткина (28 – 8).

Гарсия в этом году выиграла Итоговый турнир.

Также она в топ-3 по количеству призовых в сезоне.

Андрей Усмонов
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Каролина Гарсия

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