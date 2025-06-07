Гауфф – про перемогу на Roland Garros: «Честно говоря, я не думала, что смогу это сделать»
21-летняя довольна собой
около 15 часов назад
Американская теннисистка и вторая ракетка мира Коко Гофф поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате Франции-2025.
В финале она одолела лидера мирового рейтинга арину сабаленко из Беларуси со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Честно говоря, я не думала, что смогу это сделать. Но приведу цитату: если я когда-либо говорила вам, что сомневаюсь в себе — я лгала. Получается, я лгала сама себе. На самом деле — я смогла это сделать.
Коко Гофф — чемпионка Roland Garros-2025.