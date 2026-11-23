Владимир Кириченко

Завершились матчи раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, которые проходили 20-22 ноября 2026 года.

По их итогам сформировался список всех участников квалификации к финальному турниру соревнований на сезон-2027.

Сборная Украины отобралась как участник финального турнира-2026 – напомним, команда Ильи Марченко в этом году вышла в финал.

В квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2027 сыграют 14 команд:

Участники финального турнира-2026: Украина, Чехия, Италия, Великобритания, Испания, Казахстан, Бельгия.

Победители плей-офф-2026: США, Польша, Япония, Австралия, Словения, Бразилия, Таиланд.

После следующего обновления рейтинга наций Кубка Билли Джин Кинг эти 14 команд разделят на семь сеяных и семь несеяных сборных.

Отметим, что сборная Украины на данный момент занимает третье место в мире.

Всего в финальной части сыграют восемь команд – сборная Китая уже отобралась как хозяин соревнований.

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