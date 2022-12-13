Швентек лидирует, а Калинина вернулась в топ-50 рейтинга WTA
Калинина вышла в четвертьфинал турнира во Франции, не проиграв ни одного гейма
Ангелина разгромила местную теннисистку
Фото: Open BLS de Limoges
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA, 47) выиграла матч второго круга турнира серии Challenger во Франции у Дженни Лим (WTA, 950) 6:0, 6:0.
За 46 минут на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из девяти. Француженка допустила две ошибки на подаче. Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, что Игу Швентек признали игроком года.
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