Киченок и Линетт начали с победы в паре на турнире в Нидерландах
Украинско-польский дуэт одержал победу в двух сетах
26 минут назад
Украинка Людмила Киченок в дуэте с польской теннисисткой Магдой Линетт успешно стартовала на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Для партнерш это был дебютный матч в парном разряде в рамках профессионального Тура.
Libema Open - WTA 250. Хертогенбос (Нидерланды). Первый раунд
Надия Киченок/Магда Линетт (Украина/Польша) – Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) 7:6(3), 4:6, 10-2
Следующих соперниц украинско-польской пары определит матч между дуэтами Николь Меликар-Мартинес / Людмила Самсонова и Анджелика Морателли / Сабрина СантаМария.
Соболева не смогла преодолеть первый раунд турнира в Валенсии.
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