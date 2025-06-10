Киченок и Рутлифф победили британок в парном турнире в Лондоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне (Великобритания).



В первом круге Киченок в паре с новозеландкой Эрин Рутлифф одолели британскую пару Джоди Баррейдж / Сонай Картал.

Матч длился 1 час 53 минуты и завершился победой в двух сетах. В первой партии Киченок и Рутлифф уступали 2:4, но сумели переломить ход игры, выиграв сет на тай-брейке, где отыграли два сетбола.

WTA 500 Лондон. Пары. Трава. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Джоди Баррейдж (Великобритания) / Сонай Картал (Великобритания) – 7:6 (10:8), 7:6 (7:1)

В следующем раунде Киченок и Рутлифф сыграют против британок Кэти Бултер и Эммы Радукану.

Олийныкова проходит во второй круг турнира в Италии.