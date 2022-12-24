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Киргиос: «Я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема»

Австралиец играл в финале Уимблдона
Теннис ATP
12:10
Киргиос: «Я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема»
Фото: Reuters

Австралийский теннисист Ник Киргиос признался Eurosport, что мог бы завершить карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема».

«Честно говоря, я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл «Шлем». Я из Австралии, и из-за этого много летаю, находясь вдали от семьи и друзей. Теряешь много времени, которое можно было бы провести с семьёй, у вас просто нет нормальной жизни.

Европейскому или американскому игроку легко проиграть или выиграть турнир, ведь затем он летит пятичасовым рейсом домой и проводит там неделю перед следующим соревнованием. В то время как австралиец путешествует от четырёх до семи месяцев. Честно говоря, я не думаю, что это здорово. Ни один другой настоящий спортсмен не делает этого ни в мире, ни в одном виде спорта.

Люди такие: «Почему ты жалуешься на это или что-то в этом роде?» Мы живём на чемоданах, в отелях, но это не значит, что мы в отпуске. Вы должны ходить на теннисные корты, чтобы тренироваться. Если я выиграю турнир «Большого шлема», то, вероятно, завершу карьеру».


Он играл в финале Уимблдона-2022, проиграв Новаку Джоковичу.

 

Андрей Усмонов
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Ник Киргиос

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