Киргиос: «Я бы, вероятно, завершил карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема»

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Австралийский теннисист Ник Киргиос признался Eurosport, что мог бы завершить карьеру, если бы выиграл турнир «Большого шлема».

Европейскому или американскому игроку легко проиграть или выиграть турнир, ведь затем он летит пятичасовым рейсом домой и проводит там неделю перед следующим соревнованием. В то время как австралиец путешествует от четырёх до семи месяцев. Честно говоря, я не думаю, что это здорово. Ни один другой настоящий спортсмен не делает этого ни в мире, ни в одном виде спорта.

Люди такие: «Почему ты жалуешься на это или что-то в этом роде?» Мы живём на чемоданах, в отелях, но это не значит, что мы в отпуске. Вы должны ходить на теннисные корты, чтобы тренироваться. Если я выиграю турнир «Большого шлема», то, вероятно, завершу карьеру».