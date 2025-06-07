Денис Седашов

Вторая ракетка мира Коко Гофф стала победительницей Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде.

В финальном матче 21-летняя американка одолела арину сабаленку из беларуси — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Гофф выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнта. У сабаленки — два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 13 возможных.

Для Коко это уже второй титул турнира Grand Slam в карьере.