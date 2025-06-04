Коко Гофф обыграла Киз и вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2025.

Денис Седашов

Вторая ракетка мира Коко Гофф продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Франции.

В четвертьфинале турнира в Париже 20-летняя американка одолела свою соотечественницу Мэдисон Киз (8 WTA), которая в этом году выиграла Australian Open.

Roland Garros. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) – Коко Гофф (США) – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Гофф в пятый раз в карьере вышла в полуфинал Мэйджора и в третий раз ей это удалось в Париже.

В полуфинале Коко Гофф встретится с победительницей дуэли россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Франции Луис Буассон.

Свитолина — о будущем: «Я бы хотела еще иметь детей и счастливо завершить карьеру».