Король Испании присвоил Рафаэлю Надалю наследственный дворянский титул
Теннисист получил титул маркиза от Фелипе VI
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Король Испании Фелипе VI присвоил легендарному теннисисту Рафаэлю Надалю дворянский титул маркиза. Этот титул является наследственным и может передаваться его потомкам.
Об этом сообщила официальная пресс-служба королевского двора, назвав Надаля «источником гордости для Испании и примером ценностей, которые должны вдохновлять общество».
Кроме Надаля, почетные дворянские звания также получили поп-рок певица Лус Касаль и паралимпийская пловчиха Тереса Перальес.
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