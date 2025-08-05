Олег Гончар

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) в Instagram подвела итоги своего выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

По ее словам, неделя выдалась эмоционально насыщенной, но несмотря на болезненный финал, она оставила много светлых воспоминаний. Спортсменка призналась, что снова почувствовала настоящее удовольствие от игры, вспомнила, за что любит теннис, и прожила каждый момент на полную.

Костюк отметила, что получила бесценный опыт как на корте, так и за его пределами, а победы стали для нее важнее любого результата.

«Было множество побед — как в игре, так и за её пределами — которые имели гораздо более глубокое значение, чем просто счёт. Это моменты, которые останутся в моей памяти надолго после завершения этой недели». Марта Костюк

Марта поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время турнира — на трибунах, в соцсетях, сообщениями. Именно эта поддержка, по ее мнению, сделала неделю особенной.

Она также пообещала сделать все возможное, чтобы в полной готовности подойти к следующему турниру в Цинциннати, и выразила надежду вернуться в Монреаль через два года, чтобы снова выступить перед местными болельщиками.

Напомним, украинка досрочно завершила участие в турнире, снявшись с четвертьфинального матча против Елены Рыбакиной из-за травмы.