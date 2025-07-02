Костюк и Русе начали с победы на Уимблдоне-2025
Украинско-румынский тандем одержал победу в двух сетах
около 1 часа назад
Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе начали с победы в парном разряде Wimbledon-2025.
В первом круге дуэт Костюк/Русе одолел латвийско-бельгийскую пару Анастасия Севастова/Янина Викмайер в двух сетах – 6:4, 6:4.
Украинско-румынский дуэт в течение встречи реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов и проиграли три гейма на своих подачах.
Ястремская – четвертая украинка с победой над топ-5 на Grand Slam.
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