Костюк остановилась в 1/8 финала турнира в Пекине, уступив Пегуле
Украинка потерпела поражение в трех сетах
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Пекине.
В матче 1/8 финала украинка в трех сетах уступила седьмой ракетке мира Джессике Пегуле — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.
Для Костюк это уже второе поражение от Пегулы в сезоне: в марте она также проиграла ей на этой же стадии соревнований в Майами.
