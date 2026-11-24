Костюк присутствовала на заседании Европейского социально-экономического комитета
Фонд Марти поддерживает молодых украинцев и развитие предпринимательства
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) посетила заседание Европейского социально-экономического комитета.
«Добро пожаловать в Европейский социально-экономический комитет, Марта Костюк.
Сегодня мы делимся результатами нашей работы в сферах молодежной политики, спорта, образования, психического здоровья и бизнес-связей между Украиной и ЕС, а также подробнее узнаем о её вдохновляющей деятельности в рамках Фонда Марты Костюк – поддержке молодых украинцев и развитии предпринимательства».
Напомним, Костюк завершила сезон в топ-10 рейтинга WTA.
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