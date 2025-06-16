Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 26) в первом круге турнира серии WTA500 в Лондоне проиграла Эмме Наварро (WTA, 9) 2:6, 3:6.

За час с четвертью на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 2 брейк-пойнта из четырех и трижды ошиблась при подаче. Американка сделала 6 брейков и две «двойные». Это была третья встреча теннисисток – Наварро пока не проиграла ни одной встречи.

Напомним, что Ястремская получила другую соперницу на соревнованиях в Ноттингеме.