Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Костюк проведала украинских военных в больнице

Украинская теннисистка продолжает активную волонтерскую деятельность
Теннис WTA
08 октября 08:59
Костюк проведала украинских военных в больнице
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA), вернувшись в Киев, отправилась в одну из городских больниц, чтобы проведать украинских защитников:



Ранее стало известно о том, что бывший теннисист Александр Долгополов отправился на фронт.

 

Евгения Евдокимова
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марта Костюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Костюк показала красоту украинской природы
Костюк показала красоту украинской природы
Теннис WTA
09 октября 08:57
Костюк: «В будущем мы расширим географию, куда будет доставка гуманитарной помощи украинцам»
Костюк: «В будущем мы расширим географию, куда будет доставка гуманитарной помощи украинцам»
Теннис WTA
03 октября 13:52
Снигур проиграла на старте квалификации, а Костюк снялась с турнира в Чехии
Снигур проиграла на старте квалификации, а Костюк снялась с турнира в Чехии
Теннис WTA
01 октября 14:05
Чемпионка Roland Garros-2021 назвала сильные стороны Костюк
Чемпионка Roland Garros-2021 назвала сильные стороны Костюк
Теннис WTA
29 сентября 13:56
Марта Костюк уступила чемпионке Rolland Garros-2021 на турнире в Эстонии
Марта Костюк уступила чемпионке Rolland Garros-2021 на турнире в Эстонии
Теннис WTA
28 сентября 22:56
Сегодня Костюк сыграет с обладательницей карьерного Шлема
Сегодня Костюк сыграет с обладательницей карьерного Шлема
Теннис WTA
28 сентября 09:58

Новости: Теннис

Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
WTA
09 октября 19:36
«Я не хотела думать о теннисе». Андрееску – о завершении карьеры
«Я не хотела думать о теннисе». Андрееску – о завершении карьеры
WTA
09 октября 18:05
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
ATP
09 октября 15:20
Костюк показала красоту украинской природы
Костюк показала красоту украинской природы
WTA
09 октября 08:57
Швентек в полуфинале турнира в Чехии выбила рашистку александрову
Швентек в полуфинале турнира в Чехии выбила рашистку александрову
WTA
08 октября 21:34
Цуренко и Байндль завершили выступления на турнире в Румынии
Цуренко и Байндль завершили выступления на турнире в Румынии
WTA
08 октября 19:34
Надаль впервые стал отцом
Надаль впервые стал отцом
ATP
08 октября 18:47
Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
ATP
08 октября 18:27
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
Долгополов – о взрыве на керчинском мосту: «Доброе утро!»
ATP
08 октября 09:46
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости