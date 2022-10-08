Костюк проведала украинских военных в больнице Украинская теннисистка продолжает активную волонтерскую деятельность Теннис WTA 08 октября 08:59 Марта Костюк Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA), вернувшись в Киев, отправилась в одну из городских больниц, чтобы проведать украинских защитников: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Благодійний фонд «Постраждалі діти війни» (@children_victims_of_the_war) Ранее стало известно о том, что бывший теннисист Александр Долгополов отправился на фронт. Евгения Евдокимова
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