Крутых сохранил свои позиции в обновленном рейтинге АТР. Алькарас – на вершине
Крутых сохранил статус первой ракетки Украины, Оже-Альяссим обошел рашиста рублева
Алькарас продолжает опережать Надаля
Алексей Крутых / Фото - tennis-master.com.uaATP на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
Канадец Феликс Оже-Альясим обошел рашиста андрея рублева, а Роберт Гуркач вошел в топ-10.
Отметим, что статус первой ракетки Украины сохранил Алексей Крутых, опустившийся на 250-ю позицию.
Обновленный рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Испания, 6730)
2. Рафаэль Надаль (Испания, 5810)
3 (4). Даниил Медведев (5655)
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия, 5510)
5. Стефанос Циципас (Греция, 5035)
6. Александр Зверев (Германия, 4360)
7. Новак Джокович (Сербия, 4320)
8 (9). Феликс Оже-Альясим (Канада, 3,725)
9 (8). Андрей Рублев (3685)
10 (11). Роберт Хуркач (Польша, 3,220)
...
250 (247). Алексей Крутых (Украина, 210)
285 (284). Виталий Сачко (Украина, 176)
395 (390). Олег Приходько (Украина, 116)
Обновленный рейтинг WTA.
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