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Крутых: «Задачу на этот год я выполнил – попал на Australian Open-2023»

Первая ракетка Украины дебютирует на турнире Большого шлема
Теннис ATP
23 декабря 14:34
Крутых: «Задачу на этот год я выполнил – попал на Australian Open-2023»
Алексей Крутых / Фото - БТУ
Первая ракетка Украины Алексей Крутых прокомментировал предстоящий дебют на Australian Open.

Этот год я начинал 400-м и ставил для себя главную задачу – попасть на Australian Open в 2023 году. Поэтому, я очень счастлив, что так все сложилось, и я могу сказать, что выполнил поставленную задачу на этот год.


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Источник: btu.org.ua Денис Седашов
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Алексей Крутых Australian Open

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