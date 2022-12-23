Крутых сохранил место в топ-200, в первой десятке ATP без изменений
Крутых: «Задачу на этот год я выполнил – попал на Australian Open-2023»
Первая ракетка Украины дебютирует на турнире Большого шлема
Алексей Крутых / Фото - БТУПервая ракетка Украины Алексей Крутых прокомментировал предстоящий дебют на Australian Open.
Этот год я начинал 400-м и ставил для себя главную задачу – попасть на Australian Open в 2023 году. Поэтому, я очень счастлив, что так все сложилось, и я могу сказать, что выполнил поставленную задачу на этот год.
Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю».
Комментарии 0