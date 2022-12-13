Надаль назвал лучшего теннисиста в истории
Любимый игрок болельщиков. Надаль впервые получил награду от ATP
Роджер Федерер получал этот приз 19 раз
Рафаэль Надаль / Фото: Getty ImagesАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) начала раскрывать результаты ежегодного голосования.
Любимым игроком среди теннисных болельщиков впервые в карьере стал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
Начиная с 2000-го эту награду получали только Роджер Федерер (19 раз), Марат Сафин (дважды) и Густаво Куэртен.
Любимой парой болельщиков впервые стали Ник Кириос и Танаси Коккинакис.
Ранее мы сообщали, что Фриц обыграл Медведева и заработал миллион долларов.
Комментарии 0