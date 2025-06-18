Денис Седашов

Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) признался, что после неудачных матчей старается не заходить в социальные сети — из-за потока негатива, который может серьёзно повлиять на эмоциональное состояние. Слова приводит TNT Sports.

Да, мне писали оскорбления. Это нормально: когда ты проигрываешь, получаешь много сообщений — часть из них хорошие, часть очень плохие. Я научился не заходить в соцсети после поражений, потому что это действительно влияло на меня. Карлос Алькарас

Теннисист отметил, что особенно болезненно воспринимает негатив после ранних вылетов из турниров или неудачных матчей, которые мог выиграть.

Иногда с этим трудно справиться. Но с опытом я научился просто не открывать соцсети, когда всё идет не так. Как профессиональные спортсмены, мы должны уметь держать себя в руках. И я бы посоветовал другим тоже избегать соцсетей в такие моменты — иногда люди могут быть очень жестокими. Карлос Алькарас

Белинский уступил в финале турнира в Боснии и Герцеговине.