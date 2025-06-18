«Люди могут быть очень жестокими». Алькарас о ненависти в соцсетях
После сложных поединков испанец сознательно избегает чтения комментариев
около 3 часов назад
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) признался, что после неудачных матчей старается не заходить в социальные сети — из-за потока негатива, который может серьёзно повлиять на эмоциональное состояние. Слова приводит TNT Sports.
Да, мне писали оскорбления. Это нормально: когда ты проигрываешь, получаешь много сообщений — часть из них хорошие, часть очень плохие. Я научился не заходить в соцсети после поражений, потому что это действительно влияло на меня.
Теннисист отметил, что особенно болезненно воспринимает негатив после ранних вылетов из турниров или неудачных матчей, которые мог выиграть.
Иногда с этим трудно справиться. Но с опытом я научился просто не открывать соцсети, когда всё идет не так. Как профессиональные спортсмены, мы должны уметь держать себя в руках. И я бы посоветовал другим тоже избегать соцсетей в такие моменты — иногда люди могут быть очень жестокими.
Белинский уступил в финале турнира в Боснии и Герцеговине.
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