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Людмила Киченок: «В паре я продолжу играть в месте с Остапенко»

Теннисистка заявила, что ей не удалось отдохнуть в межсезонье
Теннис WTA
15:37
Людмила Киченок: «В паре я продолжу играть в месте с Остапенко»
Фото: БТУ
Украинская теннисистка Людмила Киченок поделилась планами на следующий год, а также заявила, что продолжит играть в паре вместе с Еленой Остапенко.

Моя предсезонка проходила в Братиславе, потому что я туда переехала вместе с моим парнем. Ближайший год мы точно будем жить там, а дальше будет видно. 21 декабря мы уже прилетели в Аделаиду и продолжаем подготовку здесь. 

Удалось ли полноценно отдохнуть в межсезонье? Я бы сказала, что практически нет, поскольку мы переезжали из Латвии в Братиславу машиной со всеми вещами, а бытовые вопросы, поиск квартиры заняли достаточно много времени и сил.

Этот сезон я продолжу играть с Еленой Остапенко. У нас есть договоренность выступать вместе в этом году, может и следующий. Будем смотреть, как все будет у нас получаться.

В команде новых людей нет. Я продолжаю работать с Джеффом Кутзе, с которым мы начали сотрудничать в конце этого года, и он будет со мной на некоторых турнирах и в новом сезоне.

Также мне очень помогает мой парень и одновременно тренер – Стас Хмарский.


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Источник: btu.org.ua Денис Седашов
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Елена Остапенко Людмила Киченок

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