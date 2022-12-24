Людмила Киченок и Остапенко претендуют на звание лучшей пары сезона в WTA-туре
Людмила Киченок: «В паре я продолжу играть в месте с Остапенко»
Теннисистка заявила, что ей не удалось отдохнуть в межсезонье
Фото: БТУУкраинская теннисистка Людмила Киченок поделилась планами на следующий год, а также заявила, что продолжит играть в паре вместе с Еленой Остапенко.
Моя предсезонка проходила в Братиславе, потому что я туда переехала вместе с моим парнем. Ближайший год мы точно будем жить там, а дальше будет видно. 21 декабря мы уже прилетели в Аделаиду и продолжаем подготовку здесь.
Удалось ли полноценно отдохнуть в межсезонье? Я бы сказала, что практически нет, поскольку мы переезжали из Латвии в Братиславу машиной со всеми вещами, а бытовые вопросы, поиск квартиры заняли достаточно много времени и сил.
Этот сезон я продолжу играть с Еленой Остапенко. У нас есть договоренность выступать вместе в этом году, может и следующий. Будем смотреть, как все будет у нас получаться.
В команде новых людей нет. Я продолжаю работать с Джеффом Кутзе, с которым мы начали сотрудничать в конце этого года, и он будет со мной на некоторых турнирах и в новом сезоне.
Также мне очень помогает мой парень и одновременно тренер – Стас Хмарский.
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