Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного челленджера в Мексике
Людмила Киченок: «Не хотела быть в одной группе с россиянкой, и все понимают почему»
Жребий свел украинку и представительницу страны-агрессора в одном квартете
Фото: InstagramЛюдмила Киченок поделилась эмоциями в преддверии старта Итогового турнира.
О результатах жеребьевки
Обе группы очень сильны. Не очень хотела быть в одной группе с Кудерметовой, и все понимают, почему, но что имеем, то имеем. Кстати, каждую из этих команд мы побеждали летом, поэтому это неплохой жребий.
О церемонии открытия турнира и организации WTA Finals
Все было очень хорошо, девушки все красивы тоже. Как говорится – это был запоминающийся день. В день церемонии было очень много дел, они, безусловно, приятны, но забирают много энергии. Организация турнира хорошая, но поскольку это для меня первый Итоговый, мне пока не с чем сравнивать. Но могу сказать, что однозначно чувствуешь себя особенным, если сравнивать с другими соревнованиями.
О новом тренере в команде
У меня появился еще один тренер – Джефф Кутзе. Он из Южной Африки, сам играл в ATP туре (экс-12 ракетка мира в паре). Мы недавно начали сотрудничество, но мне с ним очень удобно. Они вместе со Станиславом Хмарским мне очень помогают.
Об игровых условиях на турнире
Пока все отлично. Корт мне нравится, он немного медленный и отскок мяча невысок.
Напомним, что украинка дебютирует на WTA Finals 1 ноября.
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