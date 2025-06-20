Олег Гончар

Двукратный победитель турниров Grand Slam и тренер нейтрального теннисиста с российским паспортом Андрея Рублева (ATP 14) Марат Сафин не сможет поехать на Wimbledon из-за отсутствия визы. Об этом сообщила его сестра, бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

«У Рублева и Сафина все нормально. У Марата нет визы».

Сафин начал сотрудничество с Рублевым весной 2025 года, помогая теннисисту улучшать игру после ряда неудачных выступлений. В настоящее время неизвестно, повлияет ли отсутствие тренера на подготовку Рублева к турниру, который пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне.

Марат Сафин, помимо спортивной карьеры, известен как бывший депутат Государственной Думы РФ.

Как сообщалось, пять украинок выступят в парном разряде Wimbledon.