Марченко: «Мои колени, плечо и локоть не позволяют мне тренироваться, но я хочу сыграть еще сезон»

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Украинский теннисист Илья Марченко заявил, что задумывался о завершении карьеры:



Подводя итоги года, можно сказать, что он был ужасен – я болел примерно один раз в месяц. Мне нужно что-то с этим делать, но я пока не знаю причины. Например, я дважды переболел коронавирусом, плюс было множество обычных простуд – даже сейчас я болен. Постоянно приходилось начинать все сначала: подготовку, тренировку. В прошлом году мне делали укол в колено, потому я не смог нормально подготовиться к сезону. В общем, это был не очень хороший год.

Я чувствовал, что в конце года играю лучше и лучше. Мне удалось выиграть несколько матчей на харде в зале – это мое любимое покрытие. Но все же я не получил ожидаемых результатов. Посмотрим, возможно, следующий год будет последним для меня, так что постараюсь наслаждаться каждым матчем, насколько смогу.

Как я сохраняю мотивацию продолжать? Наверное, из-за моей страсти к спорту. Я люблю спорт, люблю соревноваться. Иногда ты просто встаешь, идешь на тренировки, и тебе не нужна для этого мотивация. Ты просто делаешь свою работу. Это часть профессионального теннисного пути, где ты должен постоянно тренироваться и становиться лучше, несмотря ни на что. Если вы этого не будете делать, то ваши позиции быстро ухудшатся.

Знаете, мне 35 лет, мои колени, плечо и локоть не разрешают мне тренироваться и играть так, как я хочу, поэтому мы стараемся уделять больше времени физической подготовке. Но да, с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее. Прежде всего, я думаю, что следующий год будет последним. Все это бессмысленно, если я сыграю еще один сезон, как этот. Я еще не подсчитывал, но не думаю, что я что-то заработал в этом сезоне со всеми расходами. Хорошо бы, если бы я просто вышел в ноль. Так что мне еще нужно поиграть, чтобы попытаться что-то заработать (смеется). Потому что если ты ежедневно работаешь и в итоге оказываешься в убытке, то это все не имеет смысла.

Честно говоря, у меня были мнения, что этот год будет последним, но я хочу сыграть еще сезон. Но не буду загадывать, если у меня будут хорошие результаты, может быть, останусь еще дольше.