Марченко и Молчанов не смогли пройти в полуфинал турнира в Литве
Марченко проиграл во втором круге квалификации челленджера в Бергамо
Украинец уступил в двух сетах
Илья Марченко
Во втором круге квалификации турнира серии Challenger в итальянском Бергамо украинский теннисист Илья Марченко (ATP 436) проиграл турку Джему Илкелю
(ATP 318) со счетом 6:7, 2:6.
Матч длился 123 минуты, в течение которых украинец подал три эйса против девяти у соперника.
Также Марченко не использовал ни одного из своих двух брейк-пойнтов, тогда как соперник использовал два из семи брейка.
Напомним, в первом круге Марченко обыграл соперника из Венгрии.
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