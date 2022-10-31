Марченко проиграл во втором круге квалификации челленджера в Бергамо

Украинец уступил в двух сетах

Илья Марченко

Во втором круге квалификации турнира серии Challenger в итальянском Бергамо украинский теннисист Илья Марченко (ATP 436) проиграл турку Джему Илкелю (ATP 318) со счетом 6:7, 2:6.



Матч длился 123 минуты, в течение которых украинец подал три эйса против девяти у соперника.

Также Марченко не использовал ни одного из своих двух брейк-пойнтов, тогда как соперник использовал два из семи брейка.

Напомним, в первом круге Марченко обыграл соперника из Венгрии.



