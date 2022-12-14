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Маррей: «Хочу продолжать прогрессировать»
У британца большие планы на следующий год
Энди Маррей / фото - tennishead.netБританец Энди Маррей (ATP №49) поделился планами на будущее. Слова теннисиста приводит Tennis Majors.
В начале года я занимал 135-е место в рейтинге АТР, а сейчас – в районе 45-й позиции, что является большим скачком.
Хотел бы добиться большего, ведь не считаю, что я играл в свой лучший теннис. Хочу продолжать прогрессировать. В этом году я сильно продвинулся по сравнению с тем, что было. Если в дальнейшем прогресса не будет, мне придется пересмотреть свои планы.
Но я все еще двигаюсь в том направлении, в котором хочу. У меня большие планы на следующий год.
Крутых сохранил место в топ-200, в первой десятке ATP без изменений.
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