Денис Седашов

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (25 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), одолев в финале румынку Елену-Габриэлу Русе (80 WTA) в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 56 минут. Мертенс продемонстрировала уверенную игру: выполнила четыре эйса, реализовала три из четырех брейкпойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки. У Русе один эйс, семь двойных и два реализованных брейка из восьми возможных.

Этот титул стал десятым в карьере Мертенс и вторым в 2025 году.

Ястремская сыграет с сеяной на старте турнира в Ноттингеме.